إسرائيل تطالب مصر بسحب أسلحتها الثقيلة من سيناء خلافا لمعاهدة كامب ديفيد

أكدت مصادر اسرائيلية رفيعة المستوى وجوب قيام مصر بسحب اسلحتها الثقيلة التي ادخلتها مؤخرا إلى شبه جزيرة سيناء خلافا للملحق العسكري لمعاهدة كامب ديفيد.

واضافت المصادر للاذاعة الاسرائيلية الجمعة انها تتابع بقلق هذه التحركات، مشيرة إلى ان قنوات الاتصال بين إسرائيل ومصر على المستويين السياسي والامني لا تزال مفتوحة.



وأشارت المصادر إلى عقد لقاءات بين مسؤولين كبار في وزارة الخارجية المصرية والسفير الاسرائيلي في القاهرة يعقوب اميتاي.



كانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية قد ذكرت الخميس أن بعض القوات المصرية في سيناء وصلت إلى هناك بموافقة إسرائيل، إلا أن هناك قوات تم نشرها أيضا دون موافقة مسبقة من إسرائيل.



وذكر مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أنهم علموا بأمر هذه القوات بعد نشرها بالفعل.



وذكرت الصحيفة أنه وفقا لمعاهدة (كامب ديفيد) فإنه لا يسمح لمصر باستقدام دبابات إلى بعض مناطق سيناء بما في ذلك العريش التي وصل إليها بالفعل عشرات الدبابات على مدار الأيام القليلة الماضية.



وذكرت الصحيفة أن المصريين قد يطلبون بقاء قواتهم الموجودة حاليا في سيناء لحين انتهاء العمليات العسكرية هناك، رغم أنه لم يتضح متى سيحدث ذلك.



ويشار إلى أن قوات من الجيش والشرطة المصرية تقوم بحملة أمنية في سيناء ردا على الهجوم الذي شنه مسلحون في الخامس من الشهر الجاري على قوات حرس الحدود المصرية في شمال سيناء ما اسفر عن مقتل 16 ضابطا وجنديا واصابة سبعة اخرين.