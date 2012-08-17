مصر تغلق معبر رفح ابتداء من اليوم

قال مصدر بمعبر رفح البرى إنه من المقرر أن يغلق الميناء أمام حركة العبور لمدة 5 أيام، وذلك بمناسبة العطلة الأسبوعية وعطلة عيد الفطر المبارك.



وفتحت السلطات المصرية معبر رفح البرى أمام الفلسطينيين من الجانبين صباح الثلاثاء الماضى، وكان مصدر رسمى قد أعلن أن السلطات المصرية وافقت على افتتاحه أمام العابرين من الجانبين، وسيتم التشغيل وفقا للآلية الجديدة.



يذكر أنه تم إغلاق المعبر عقب حادث الاعتداء على الحدود، وقد وافقت السلطات المصرية على افتتاحه يوم الجمعة الماضى جزئيا، ومن جانب واحد فقط، لعودة العالقين القادمين من الدول العربية والأجنبية، والمعتمرين القادمين من الأراضى السعودية والعائدين إلى قطاع غزة.