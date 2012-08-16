بنغازي تنظم احتفالية لنصرة المرابطين بالقدس

نظّم مركز ضيف الغزال العالمي للاستشارات والدراسات والبحوث الإعلامية، الاحتفالية الأولى لنصرة المرابطين في القدس ومسلمي فلسطين تضامنا مع المرابطين في القدس.

حضر الاحتفالية التي أقيمت في قاعة المؤتمرات بمبنى الدعوة الإسلامية في مدينة بنغازي الليبية، أعضاء ومنتسبو الجهة الليبية المنظمة، والقائم بأعمال قنصلية فلسطين في مدينة بنغازي زكي القطاوي الذي أهدى درع القنصلية إلى مركز ضيف الغزال، وعدد كبير من الأسر الفلسطينية والمهتمين بالقضية الفلسطينية.

وأكدت الكلمات التي ألقيت بالاحتفالية أهمية القدس والمسجد الأقصى التاريخية والروحية للعرب والمسلمين وواجب هؤلاء في الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين وتحريرها من الصهاينة واعتبار ذلك مسؤولية إسلامية تضامنية وفرض عين على الأمة العربية.

وركز رئيس مركز 'ضيف الغزال' عوض الغزال في كلمة له على أهمية مدينة القدس التاريخية والدينية وما يتطلبه ذلك من تأكيد لقدسيتها في قلب كل مسلم، بينما أكد مدير عام المركز على المسماري، الأهمية التاريخية لمدينة القدس، وأن كل عربي ومسلم لا بد أن يجعل قضية تحريرها هي قضيته الأساسية.

وأشاد القائم بأعمال قنصلية فلسطين في مدينة بنغازي زكي القطاوي بالدور النضالي لليبيين الشرفاء في الدفاع عن القدس، وعرض لتلك الوقفات، مؤكداً المكانة الروحية لمدينة القدس.

وتخلل الاحتفالية إلقاء العديد من الكلمات وعدد من القصائد عن القدس للشاعرين أحمد بشير العيلة، وصلاح الغزال، وتم عرض شريط تعريفي عن مدينة القدس أثناء الاحتفالية.