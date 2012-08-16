محمد..الاسم الاكثر انتشارا في بريطانيا!

يحتكر اسم محمد مقدمة الأسماء الأكثر استخداما للأطفال في إنجلترا وويلز، للعام الخامس على التوالي، بعدما أظهرت إحصائية رسمية إنه الاسم الأكثر شيوعاً بين مواليد العام الماضي، تلاه اسم هاري.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، في بيانات نشرها هذا الأسبوع، إن "هاري" هو الاسم الأكثر انتشاراً بين الأولاد للعام 2011، إلا أنه وعند اعتبار اختلاف طرق الهجاء الخمس لاسم "محمد" بالحروف اللاتينية فأنه يصبح الاسم الأكثر شيوعاً.

ويشار إلى أن "محمد" هو الاسم الوحيد الذي حافظ على مكانته المتقدمة ضمن لائحة الأسماء الأكثر استخداماً للمواليد ببريطانيا وويلز منذ عام 2007.

ولأول مرة، احتل اسم "محمد" المرتبة الأولى في 2009، وأزاحه اسم "أوليفر" في العام التالي.

وفي عام 2011، وبحسب بيانات "مكتب الإحصاء الوطني"، جاء "هاري" الاسم الأكثر انتشارا بين الأولاد من المواليد، حيث تكرر 7523 مرة، يليه "أوليفر" الذي تكرر 7007 مرة، بينما محمد الثالث حيث تكرر 6945 مرة ليحتل الترتيب الثالث.

وجاء ترتيب اسم محمد مقسما على ثلاث مراتب حيث تختلف طريقة الهجاء بالحروف اللاتينية.

ويتوقع أن يزداد الاسم انتشاراً خلال العام الحالي تيمناً بالعداء، مو "محمد" فرح، الذي منح بريطانيا ميداليتين ذهبيتين في سباق المسافات الطويلة في أولمبياد لندن الذي اختتم هذا الأسبوع، بجانب توقعات بتضاعف أعداد الجالية المسلمة في بريطانيا خلال العقدين المقبلين.

وتقول إحصائية حديثة إن نسبة المسلمين ببريطانيا نمت من 2 في المائة عام 1990 إلى 4.6 بالمائة في 2010، ويتوقع أن تصل النسبة إلى 8 في المائة بحلول 2030.

وبحسب وزارة الضمان الاجتماعي بالولايات المتحدة، حيث يكتب الاسم بأربعة طرق هجاء مختلفة بالحروف اللاتينية، جاء "محمد" بين الأسماء الألف الأكثر استخداماً للذكور خلال العام الماضي.

فجاء اسم Mohamed في المركز الـ428، وMuhammad بالمرتبة 480، وMohammed في 562 وMohammad في المكانة الـ609.

ويشكل المسلمون ما نسبته 0.8 في المائة من إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة.

على التوالي، بعدما أظهرت إحصائية رسمية إنه الاسم الأكثر شيوعاً بين مواليد العام الماضي، تلاه اسم هاري.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، في بيانات نشرها هذا الأسبوع، إن "هاري" هو الاسم الأكثر انتشاراً بين الأولاد للعام 2011، إلا أنه وعند اعتبار اختلاف طرق الهجاء الخمس لاسم "محمد" بالحروف اللاتينية فأنه يصبح الاسم الأكثر شيوعاً.

ويشار إلى أن "محمد" هو الاسم الوحيد الذي حافظ على مكانته المتقدمة ضمن لائحة الأسماء الأكثر استخداماً للمواليد ببريطانيا وويلز منذ عام 2007.

ولأول مرة، احتل اسم "محمد" المرتبة الأولى في 2009، وأزاحه اسم "أوليفر" في العام التالي.

وفي عام 2011، وبحسب بيانات "مكتب الإحصاء الوطني"، جاء "هاري" الاسم الأكثر انتشارا بين الأولاد من المواليد، حيث تكرر 7523 مرة، يليه "أوليفر" الذي تكرر 7007 مرة، بينما محمد الثالث حيث تكرر 6945 مرة ليحتل الترتيب الثالث.

وجاء ترتيب اسم محمد مقسما على ثلاث مراتب حيث تختلف طريقة الهجاء بالحروف اللاتينية.

ويتوقع أن يزداد الاسم انتشاراً خلال العام الحالي تيمناً بالعداء، مو "محمد" فرح، الذي منح بريطانيا ميداليتين ذهبيتين في سباق المسافات الطويلة في أولمبياد لندن الذي اختتم هذا الأسبوع، بجانب توقعات بتضاعف أعداد الجالية المسلمة في بريطانيا خلال العقدين المقبلين.

وتقول إحصائية حديثة إن نسبة المسلمين ببريطانيا نمت من 2 في المائة عام 1990 إلى 4.6 بالمائة في 2010، ويتوقع أن تصل النسبة إلى 8 في المائة بحلول 2030.

وبحسب وزارة الضمان الاجتماعي بالولايات المتحدة، حيث يكتب الاسم بأربعة طرق هجاء مختلفة بالحروف اللاتينية، جاء "محمد" بين الأسماء الألف الأكثر استخداماً للذكور خلال العام الماضي.

فجاء اسم Mohamed في المركز الـ428، وMuhammad بالمرتبة 480، وMohammed في 562 وMohammad في المكانة الـ609.

ويشكل المسلمون ما نسبته 0.8 في المائة من إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة.