رام الله: غنام تطالب التجار بتخفيض الأسعار لتتناسب مع ظروف شعبنا

تفقدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام مساء اليوم الأربعاء، أسواق المحافظة المزدحمة بالمواطنين، وطالبت التجار بتخفيض الأسعار لتتناسب مع ظروف شعبنا، ولعدم حرمان ذوي الدخل المحدود من توفير مستلزمات العيد التي تسعد أطفالهم وأسرهم.

وقالت غنام خلال الجولة التي رافقها فيها مدير شرطة رام الله والبيرة المقدم عبد اللطيف القدومي ونائب مدير جهاز الأمن الوقائي في المحافظة المقدم حكمت سامي، 'إن من حق شعبنا أن يفرح ويبتهج تحديا للاحتلال الذي يسعى لسلب أفراحنا ومناسباتنا وهجها من خلال إجراءاته التعسفية المتواصلة'.

وبينت أن الأسر الفلسطينية تستقبل الأعياد مفتقدة شهداءنا الأبطال وأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات ولكنها يتمتعون بالصلابة النابعة من إيمانهم المطلق بحتمية النصر ولو بعد حين.

وأثنت غنام على جهاز الشرطة لمساهمته في حفظ الأمن وتخفيف الأزمة المرورية الخانقة، مشيرة أن المواطن الفلسطيني أضحى يتمتع بالأمان ويتنقل بأسواق المدينة بكل حرية نتيجة ثقته بأداء هذه العين الساهرة على راحته وأمنه وسلامته.