شاحاك وسريد يعارضان شن الهجوم على إيران

خلال مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء بمناسبة مرور 20 عاما على تشكيل حكومة يتسحاك رابين الثانية، في "مركز يتسحاك رابين" في تل أبيب، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق أمنون ليبكين شاحاك إنه يعارض شن هجوم على إيران قبل استنفاد كافة الخيارات الأخرى.

ونقل عنه قوله إنه من المهم أن يبقى خيار الهجوم بيد "إسرائيل" أيضا بعد الانتخابات الأمريكية.

وردا على تقارير "إسرائيلية" كانت قد أشارت إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الجيش إيهود باراك يؤيدان الهجوم على المفاعلات النوي الإيرانية، قال شاحاك "ليس من الصواب عرض ذلك على أنه يجب أن يحصل في الخريف القادم، مثلما نقرأ في الصحف".

وأشار إلى أنه في ظل عدم الموافقة في "إسرائيل" فإن شن الهجوم على إيران في الخريف يتطلب شجاعة كبيرة.

وأضاف أنه يفترض أن المعلومات المتوفر ة لدى قادة الأجهزة الأمنية موضوعة أمام ناظري متخذي اتلقرار في "إسرائيل". وتساءل "أنا أسأل نفسي كيف يتوصل المهنيون والسياسيون إلى نتائج مختلفة"، مشيرا إلى أنه يثق بقيادة جهزة الأمن.

إلى ذلك، هاجم الوزير السابق يوسي سريد رئيس الحكومة ووزير الأمن، وقال إنه بدأ يغير رأيه بشأن الهجوم على إيران، ويدعم الهجوم باعتبار أنه "الطريق الوحيد للتخلص من نتانياهو وباراك".