منتدى المهندس الزراعي ينظم افطارا جماعيا بمدينة غزة

اقام منتدى المهندس الزراعي، افطارا جماعيا في مطعم واستراحة الكنوز الخضراء بمدينة غزة حيث حضر الافطار عدد كبير من المهندسين الزراعين المنتسبين للمنتدى من ممحافظة غزة ومن جهته أكد المهندس محمود الحطاب ان هذا الافطار يأتي في سياق الانشطة والفعاليات التي يقوم بها المنتدى بشكل مستمر.

وأشار الحطاب أنَ المنتدى يسعى وبشكل مستمر لخدمة المهندسين الزراعين ومشاركتهم كافة مناسباتهم والوقوف بجانبهم في كافة الأصعدة للحصول على حقوقهم وواجباتهم.

ويأتي هذا الافطار من خلال الانشطة التي يقوم بها المنتدي من أجل زيادة الترابط والتأخي بين المهندسين الزراعين.