قناة الإخوان تبث الحلقة الممنوعة لتوفيق عكاشة

بثت قناة "مصر 25"، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مقاطع فيديو لحلقة ممنوعة من برنامج "الحكم بعد المزاولة" التي تبثه قناة "النهار" المصرية، وفيها يقول توفيق عكاشة مالك قناة "الفراعين" إن ثلث القرآن الكريم لو ترجم للغة السريانية، فإنه سيكون "إنجيلاً"، ولو تُرجم الثلث الثاني للغة العبرية فسيكون "توراة"، ليبقى الثلث الأخير، وهو القرآن الذي نعرفه.

كما قال عكاشة إن الأراضي الفلسطينية المحتلة من حق اليهود، نافياً وجود حق للعرب في مدينة القدس إلا المسجد الأقصى، كما وافق عكاشة في الحلقة الممنوعة على تصدير الغاز لإسرائيل.

وقال وليد الفيل، منتج البرنامج، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم بتسريب الحلقة الممنوعة لتوفيق عكاشة مالك قناة "الفراعين" لبثها على قناة "مصر 25"، ما وصفه بأنه اعتداء صريح على حق قناة "النهار" في البث الحصري للحلقة.

وأوضح الفيل أنه تلقى مناشدات كثيفة لإذاعة الحلقة بعدما حرّض عكاشة من خلال قناته ضد الرئيس المصري محمد مرسي، فقررنا البحث عن مخرج قانوني لذلك بعدما أخذ عكاشة تعهداً على القناة بعدم إذاعة الحلقة بعد معرفته طبيعة البرنامج وأنه مصري وليس قناة إسرائيلية كما توهّم في بداية الحلقة.

وأضاف أنهم بالفعل قرروا إذاعة الحلقة في توقيت معين من خلال قناة "النهار" التي لها الحق الوحيد في إذاعة الحلقات، ولكنهم فوجئوا بتسريب مقاطع من الفيديو على قناة "مصر 25"، وأنه قام باتخاذ إجراءات قانونية لكشف المتسبب في وصول الفيديو إلى برنامج "الدين والنهضة" بقناة "مصر 25".

ومن جهتها أصدرت النيابة العامة اليوم قراراً بمنع توفيق عكاشة، وإسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة "الدستور"، من مغادرة البلاد، ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر.