زغاريد بقرى شهداء رفح بالمنيا وفرحة لإقالة المشير وعنان

عمت محافظة المنيا فرحة عارمة بقرارات الرئيس محمد مرسي، بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإقالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، حيث خرجت عدة مظاهرات تعبر عن فرحة الأهالى بقرارات الرئيس من أمام مساجد عمر بن الخطاب والرحمن والشبان المسلمين ودعوا إلى وقفة مناصرة للرئيس وقراراته في ميدان الشهداء .

كما علت الزغاريد قريتي القمادير وساقية موسى عقب هذا القرار إحساسا منهم بأن المشير كان السبب الرئيسي لمقتل أبناءهم في رفح .

وقد تجمع الشباب وفى مقدمتهم شاب 6 ابريل وشباب الإخوان المسلمين ، وائتلاف 25 يناير، وحماة الثورة ، أمام منزل الشهيد محمد عبد الله، شهيد أحداث شارع محمد محمود، مطالبين بمحاكمة المشير وعنان عن الجرائم التي اقترفتها القوات المسلحة ضد الثوار عقب نجاح ثورة 25 يناير ، كما طالب الشباب الرئيس بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد .

وظل الشباب يهتفون: "يسقط يسقط حكم العسكر"، "نعم لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل"، "ثورة .. ثورة حتى النصر، ثورة .. ثورة في كل مصر".