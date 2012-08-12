وزير الدفاع الجديد أصغر أعضاء المجلس العسكري سنًا

قرر الرئيس محمد مرسي ترقية اللواء أركان حرب عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي إلى رتبة الفريق أول، اعتبارًا من اليوم الأحد، كما قرر تعيينه قائدًا عامًا للقوات المسلحة اعتبارًا من اليوم، ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي خلفًا للمشير حسين طنطاوي.

الجدير بالذكر، أن عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي عضو المجلس العسكري والقائد السابق للمخابرات الحربية والاستطلاع، هو أصغر أعضاء المجلس العسكري سنًا.

ولم يكن يظهر إعلاميًا كبعض أعضاء العسكري الآخرين، لكن اسمه ظهر بعد أحداث ثورة يناير، حين دُعي إلى تغيير ثقافة قوات الأمن وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وحماية المعتقلين من التعرض للمعاملة السيئة.

وقد أدى الفريق أول عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام الرئيس مرسي كوزير للدفاع، مساء اليوم الأحد.