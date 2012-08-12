العصار: قرار إحالة طنطاوى للتقاعد جاء بعد مشاورات مع العسكري

قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار اليوم الأحد: إن قرار الرئيس المصري محمد مرسي احالة المشير محمد حسين طنطاوي للتقاعد من منصبي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة اتخذ بالتشاور مع المشير ومع المجلس العسكري.



وقال العصار لـ "رويترز" إن القرار جاء بعد مشاورات مع المشير وباقي أعضاء المجلس العسكري. وتم تعيين العصار نائبا لوزير الدفاع في إطار التغييرات التي جرت اليوم في كبار القادة العسكريين.



وقرر مرسي إحالة طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان إلى التقاعد وتعيينهما مستشارين للرئيس.