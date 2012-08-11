الرئيس الإيرانى يصل السعودية غدا

يصل الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد غدا الأحد، إلى السعودية حيث سيشارك الثلاثاء المقبل فى قمة إسلامية استثنائية محورها الأزمة السورية، وفق ما أفادت وزارة الخارجية السعودية السبت.



وقال متحدث باسم الوزارة: "إن الرئيس الإيرانى يصل بعد ظهر غد إلى السعودية وسيزور خصوصا المدينة المنورة".



ورفض المتحدث الإدلاء بتفاصيل أخرى حول برنامج إقامة أحمدى نجاد فى السعودية التى وصل إليها قادة بعض دول منظمة التعاون الإسلامى للمشاركة فى القمة.



وتطغى الأزمة السورية على هذه القمة الذى تثير انقساما بين الدول المسلمة، فإيران تدعم النظام السورى فى حين تؤيد السعودية المعارضة السورية، وتنتقد القمع الذى يمارسه نظام الرئيس بشار الأسد بحق مناهضيه.



وأعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلى السبت فى القاهرة، أن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون غدا فى السعودية لبحث الوضع فى سوريا، واستقالة المبعوث الدولى والعربى كوفى عنان ومن سيحل مكانه.