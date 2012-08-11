برشلونة يحل ضيفاً على الجزائر مطلع نوفمبر المقبل

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة بطل كأس إسبانيا أبدى ترحيبه وموافقته المبدئية على خوض مباراة ودية أمام نجوم الجزائر في إحدى المدن الجزائرية مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن ممثل النادي في المغرب العربي، خالد شاغنا، اجتمع بالعديد من المسؤولين من أجل تنظيم مباراة ودية لبرشلونة على الأراضي الجزائرية.

وذكرت أن جميع الاحتمالات واردة لإقامة اللقاء، على الرغم من أن الفريق الإسباني لا يملك وقتاً محدداً يمكنه من لعب مباراة ودية، موضحة أن الفريق الكتالوني حدد الأول من نوفمبر القادم موعداً مبدئياً لخوض المباراة.

هذا ومن المتوقع أن يتم تأجيل المباراة فيما بعد، في ظل انشغال الفريق الكتالوني في مواجهة رايو فاليكانو في 28 أكتوبر/تشرين الأول القادم، وسيلتا فيغو في الرابع من نوفمبر.

يذكر أن برشلونة سبق أن خاض العديد من المباريات مع الفرق الجزائرية عام 1932، حقق خلالها الفوز على جميع الفرق، حيث فاز على فريق الغالية (11-1)، وعلى فريق العاصمة (5-1)، وعلى وفاق القل (0-3)، وعلى جمعية وهران (6-0).



وتعود آخر زيارة للفريق الكتالوني إلى المغرب العربي إلى 28 يوليو/تموز الماضي، عندما أدمى شباك مضيفه نادي الرجاء البيضاوي المغربي بثمانية أهداف كاملة، وذلك في المباراة الودية التي جمعت بينهما على إستاد طنجة الكبير ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.