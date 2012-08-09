هنية يدعو الرئيس مرسي إلى فتح معبر رفح وإعادة الحياة إلى غزة

حث رئيس الحكومة فى قطاع غزة إسماعيل هنية مصر اليوم، الخميس، على فتح معبر رفح الحدودى الذى أغلق منذ أن قتل مسلحون 16 من أفراد حرس الحدود المصريين فى سيناء يوم الأحد.



وتعهد هنية بالمساعدة فى التحقيقات التى تجريها مصر فى الحادث الذى دفع الجيش المصرى لشن أكبر هجوم فى سيناء منذ ما يقرب من 40 عاما.



وقال هنية فى حفل إفطار "أوجه ندائى إلى أخى رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسى وندعوه إلى فتح معبر رفح وإعادة الحياة إلى غزة".



وأضاف "غزة لا يمكن أن تشكل إلا مصدر استقرار، لمصر، قائلا: "إن المسئولين عن المذبحة فى سيناء يتآمرون لإحكام حصار تفرضه إسرائيل على غزة منذ أن سيطرت حماس على القطاع فى عام 2007.



