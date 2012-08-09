أسرى « هداريم »: قضية المرضى ومنع الزيارات عنوان تحركنا القادم

أكد ممثلو الأسرى في سجن هداريم، لمحامية وزارة الأسرى شيرين عراقي، أن حل قضية الإهمال الطبي للأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة، وحرمان المئات من عائلات الأسرى من الزيارات سيكون عنوان التحرك النضالي القادم، للحركة الأسيرة بعد عيد الفطر.

وقال ممثل أسرى سجن هداريم ناصر أبو سرور للمحامية التي زارت عددا من الأسرى في السجن، 'لم يعد هناك مجال للصمت أمام خطورة الحالات المرضية للأسرى، وفي ظل إهمال طبي متعمد من قبل إدارة السجون، والأسرى بصدد القيام بخطوات احتجاجية لإثارته وتحريكه على كافة المستويات'.

من جهته، قال الأسير عبد الناصر عيسى للمحامية، إن 'استمرار المنع الأمني للمئات من عائلات الأسرى وحرمانهم من الزيارات، سيكون أيضا أحد المطالب الأساسية لتحرك الأسرى القادم'، مشيرا إلى أن الاحتلال يتعمد الاستهتار بهذه القضية، وانتهاج سياسات غير قانونية تحرم ذوي الأسير من قرابة الدرجة الأولى من زيارة أبنائهم'.

فيما، أشار الأسير بسام أبو عكر إلى أن الكثير من الحقوق الأساسية للأسرى منتهكة، مضيفا أن 'الأشهر القادمة ستشهد وحدة في موقف الحركة الأسيرة في التحرك النضالي، وذلك بالتنسيق مع كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وأن حقوق الأسرى القانونية هي الأساس في هذه الخطوات القادمة'.