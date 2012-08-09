داخلية غزة تُعلن عن حاجتها لشغل وظائف طبية في الخدمات العسكرية

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة في وزارة الداخلية والأمن الوطني عن حاجة الوزارة لعدد من الوظائف للعمل في مديرية الخدمات الطبية العسكرية.

وأوضح إعلان صادر عن الوزارة وصل موقعها نسخة عنه أن الوظائف تشمل طبيب بشري عاموطبيب أخصائي جراحة عامة وطبيب أخصائي جراحة أطفالوطبيب أخصائي جراحة عظام.

الوظائف

كما تضم الوظائف طبيب أخصائي باطنة وطبيب أخصائي غدد صماء وسكري وأخصائي أطفال وأخصائي نساء وتوليد وأخصائي تخدير وأخصائي أشعة.

واشترط الإعلان أن يكون المتقدم للوظائف السابقة حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة وحاصلاً على معادلة البكالوريوس والمؤهلات العلمية الأجنبية من وزارة التربية والتعليم العالي.

وطلبت الوزارة أن يكون المتقدم حاصلاً على مزاولة المهنة معتمدة حسب الأصول، مشيرةً إلى تفضيلها أن يمتلك خبرة في هذا المجال ويجيد اللغة الإنجليزية وألا يتجاوز عمره 40 عاماً للأخصائيين و35 عاماً للطب العام.

وتضم الوظائف فني إلكترونيات على أن يكون المتقدم حاصلاً على الدبلوم في التخصص المطلوب ويفضل من لديه الخبرة في هذا المجال ويجيد اللغة الانجليزية وألا يتجاوز عمره 30 عاماً.

وتشتمل الوظائف كذلك على تمريض عام وعلاج النطق ومشاكل الكلامويُشترط للمتقدم للتمريض العام أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس.

بينما يُشترط أن يكون المتقدم لوظيفة علاج النطق ومشاكل الكلام حاصلاً على درجة الدبلوم المتوسط على الأقل.

وأكد إعلان الداخلية على ضرورة أن يكون المتقدم حاصلاً على معادلة البكالوريوس والمؤهلات الأجنبية من وزارة التربية والتعليم العالي، وعلى مزاولة المهنة معتمدة حسب الأصول.

وذكر الإعلان أنه يفضل أن يكون المتقدم للوظائف من لديه الخبرة في هذا المجال ومن يجيد اللغة الإنجليزية وألا يتجاوز عمره 30 عاماً.

الأوراق المطلوبة

وبالنسبة للأوراق المطلوبة دعا الإعلان المتقدمين للوظائف تقديم طلب نموذج معبأ إلكترونيا من موقع وزارة الداخلية وصورة الهوية وأصلها وجواز السفر وعدد 4 صور شخصية 4×6 ملون.

كما طلبت من المتقدمين للوظائف المذكورة إحضار شهادة الثانوية العامة الأصلية وصورة مصدقة لها حسب الأصول وأصل الشهادة العلمية مصدقة حسب الأصول وأصل كشف الدرجات حسب الأصول.

واشترط الإعلان من المتقدمين للوظائف معادلة التربية والتعليم حسب الأصول لغير خريجي الدول العربية وإحضار شهادة أصلية لمزاولة المهنة إضافة لشهادة الخبرة والتدريب.

ولفت الإعلان إلى أنه سيتم استقبال طلبات الوظائف المذكورة في مقر الخدمات الطبية بأنصار بعد تعبئة طلب التوظيف الإلكتروني المدرج على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأكدت أن موعد استلام الطلبات سيتم بدءً من تاريخ 12 أغسطس/آب الجاري وينتهي في 30 من الشهر ذاته، مبينةً أنه سيتم الإعلان عن الطلبات المستوفاة للشروط عبر موقع الوزارة في وقت لاحق.

ونوهت إلى أنه سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة متخصصة كما سيتم الإعلان عن موعد المقابلات أو الامتحانات في وقت لاحق.

ودعا الراغبين في التقدم للوظائف التواصل عبر موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني www.moi.gov.psوكذلك الإيميل [email protected]