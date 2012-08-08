الجيش المصري يعلن نجاح عملياته في سيناء و يؤكد مواصلتها

اعلن الجيش المصري الاربعاء في بيان بثه التلفزيون انه بدأ الثلاثاء بالتعاون مع وزارة الداخلية خطة لتطهير سيناء من "العناصر الارهابية المسلحة" مؤكدا "النجاح التام" للعمليات واستمرارها.



وقال البيان "بدأت اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء عناصر من القوات المسلحة ووزارة الداخلية تعاونها طائرات القوات الجوية خطة استعادة الاستقرار والسيطرة الامنية على سيناء في ملاحقة واستهداف العناصر الارهابية المسلحة وتمكنت القوات من تنفيذ المهام بنجاج تام وستستمر في تنفيذ المخطط".



وناشد الجيش في بيانه "القبائل واهالي سيناء التعاون" مع القوات المسلحة من اجل تحقيق مهامها.



وكان مسؤول عسكري مصري اعلن فجر الاربعاء مقتل عشرين "مسلحا" في ضربة شنتها مروحيات مصرية في سيناء، بعد ثلاثة ايام على هجوم نسب الى اسلاميين متطرفين وادى الى مقتل 16 من حرس الحدود المصري على الحدود المصرية الاسرائيلية.



وهذه هي المرة الاولى منذ عقود التي يشن فيها الجيش المصري ضربات جوية في شبه جزيرة سيناء حيث فرضت قيود على تواجده فيها بموجب معاهدة السلام المبرمة عام 1979 مع اسرائيل التي اشادت بهذه العملية.



واستهدف الهجوم بلدة التومة في شمال سيناء بعد تجمع للقوات في القطاع الواقع على الحدود مع غزة.