الأسير نزال يدخل عامه الحادي عشر في سجون الاحتلال

أفاد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى اليوم، "أن الأسير جهاد عبد الرحمن أمين نزال من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين قد دخل عامه الحادي عشر في سجون الاحتلال".

وقال الباحث في شؤون الأسرى ثامر سباعنه:" أن الأسير جهاد نزال (32 عاما) كان قد اعتقل على أيدي قوات الاحتلال صباح يوم 8/8/2002، من منزله في بلدة قباطية وتعرض لتحقيق ميداني داخل المنزل تعرض فيه للضرب والتعذيب للحصول على معلومات عن الشهيد نصر جرار".

وأوضح أن محاكم الاحتلال قامت بالحكم على نزال أربعة عشر عاما بتهمة مقاومة الاحتلال ومساعدة المطاردين.

وأضاف سباعنه، أن والدي الأسير جهاد نزال يعانيان المرض الشديد الأمر الذي أدى لحرمانهم منذ سنوات من زيارة ابنهم الأسير والاطمئنان.