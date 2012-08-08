الجيش المصري يبدأ ساعة الصفر فى سيناء ويداهم أوكار الجماعات المتطرفة

قالت مصادر أمنية وشهود عيان بشمال سيناء، إنه انطلقت فجر اليوم ساعة الصفر المتعلقة بتطهير سيناء من البؤر الإجرامية، للرد على الهجوم الإرهابى على قوات حرس الحدود، مساء الأحد الماضى، ما أدى إلى استشهاد 16 جنديا وإصابة 7 آخرين، وتم التحرك الفعلى لمداهمة أوكار العناصر المتطرفة واستكمال الخطة "نسر" التى كانت توقفت قبل الثورة بقرابة 3 أشهر.

وأضافت المصادر، أن أكبر حملة مداهمات فى مناطق الشيخ زويد ورفح بدأت منذ قليل، حيث وصلت أكثر من 30 مدرعة ومصفحة من العريش إلى أطراف مدينة الشيخ زويد واتجهت إلى قرية الجورة، فيما حلقت 4 طائرات فى مناطق مختلفة وسمع دوى إطلاق نار بمنطقة التومة، ووقعت اشتباكات بين عناصر الجيش وبعض المجهولين دون الإعلان عن قتلى أو مصابين.

كما انتقلت عشرات الآليات إلى مناطق أخرى جنوب رفح وبوسط سيناء فى إطار التحرك الشامل لضبط أى عناصر متورطة فى الهجوم الإرهابى على جنودنا برفح.

كما قامت طائرتان هليكوبتر برصد مناطق الشيخ زويد ورفح وترافق القوات فى حملة المداهمات بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء.

هذا فى الوقت الذى يواصل اللواء أحمد بكر مدير الأمن متابعة التحركات من مكتبه برفقة عدد من كبار ضباط المديرية والتنسيق والمتابعة بين القوات مع متابعة تطورات الهجوم على الأكمنة بالعريش.