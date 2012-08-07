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بلدية « تل أبيب » ترفض إضافة 'العربية' لشعارها

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 05:55 - 07 اغسطس 2012
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قرر المجلس البلدي في "تل أبيب"- يافا عدم إضافة اللغة العربية الى شعار البلدية بحجة ان إضافتها من شانه زيادة 'الاستقطاب الوطني '.

وكان عضو البلدية احمد مشهراوي، قد قدم طلبا لإضافة اللغة العربية على شعار البلدية، كونها مطلبا أساسيا للعرب في المدينة وإضافتها أمر مبدئي.

وقال تمار زندبرج من حزب 'ميرتس' إن موقف رئيس البلدية رون حولداي، الذي عارض بشدة اضافة اللغة العربية، سجل رقما قياسيا من الاستهتار بلغة وثقافة المواطنين العرب في يافا.

وكانت بلدية تل ابيب قد أضافت عام 2009 اللغة الانجليزية لشعار البلدية الا انها عام 2012 رفضت إضافة اللغة العربية، حيث صوت الى جانب رئيس البلدية 14 عضوا من أعضاء البلدية وأيده 10 أعضاء فقط.

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