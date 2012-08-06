تحقيقات: المدرعة المصرية توغلت 2 كم داخل الحدود الإسرائيلية

ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن رئيس الوزراء الصهيوني "نتنياهو ووزير الحرب الصهيوني "باراك" قاما صباح اليوم بزيارة المنطقة الحدودية وبالتحديد المنطقة التي وقعت فيها العملية يوم أمس .

في حين ذكر موقع "القناة الثانية" الإسرائيلية، أن تحقيقات الجيش الإسرائيلي قدرت أن تكون المدرعة المصرية التي اختطفها إرهابيون للتسلل إلى الحدود الإسرائيلية، بعد تفجير نقطة تفتيش معبر كرم أبو سالم، قد توغلت بعد الشريط الحدودي لمسافة 2كم حتى تم تدميرها.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه بمرور الوقت، بدأت الصورة تتضح بالكامل بشأن محاولة الهجوم على معبر كرم أبو سالم مساء أمس. ومازال الجيش الإسرائيلي يحقق في كيفية نجاح المدرعة في التوغل لتلك المسافة داخل إسرائيل، ولم يتم إيقافها على الحدود.

وأكدت مصادر بالجيش الإسرائيلي، أن قواتهم عملت كما هو مطلوب منها، ونجحوا في إحباط كارثة فادحة كادت تلحق بإسرائيل.