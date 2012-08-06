رئاسة مصر: غزة لن تعود للحصار مرة أخرى والعلاقة لن تتأثر

أكدت رئاسة الجمهورية المصرية أن العلاقة بين مصر وقطاع غزة لن تتأثر بفعل الجريمة التي ارتكبها مسلحون مجهولون بحق جنود مصريين قرب معبر كرم أبو سالم وراح ضحيتها (15) جندياً.

وشدد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية د.ياسر علي في تصريحات صحفية له ، الاثنين 6/8/2012م، أن قطاع غزة لن يعود إلى الحصار مرة أخرى لأن ذلك يعني تلبية طموحات المنفذين.

ولفت "علي" إلى أن إغلاق معبر رفح إجراء أمني ضروري، وسيتم إعادة فتحه بعد تحسن الأوضاع الأمنية بشبه جزيرة سيناء، مشيراً إلى أن مصر ستتعاون مع الحكومة الفلسطينية للوصول إلى المنفذين.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إلى أن الجنود المصريين الشهداء كانوا يقومون بواجبهم في حماية الوطن، مشدداً على أن مصر سترد على الجريمة أياً كان مصدرها.

وكان مسلحون مجهولون هاجموا كميناً لقوات الجيش المصري عشية الإفطار قرب معبر كرم أبو سالم، أمس الأحد، فقتلوا (15) جندياً، وأصابوا (7) آخرين بجروح خطيرة، كما قاموا بسرقة مدرعتين والدخول بهما نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقام جيش الاحتلال بقصف إحداها وتدميرها فيما تمكن بعض المهاجمين من الهرب من المنطقة.