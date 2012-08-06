أبو مرزوق يُلمح لتورط « إسرائيل » في هجوم سيناء

قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن هناك اختراقاً في المجموعات التي نفذت الهجوم على الموقع المصري وقتلت 16 جندياً فيها وجرحت آخرين مع علم مسبق من الاحتلال "الإسرائيلي".

وكان الجنود المصريون قد قتلوا في هجوم على أيدي جماعات غير معروفة بعد اقتحامها ثكنة عسكرية للجيش المصري في سيناء، الأمر الذي دفع بالحكومة المصرية لإغلاق معبر رفح حتى إشعار آخر، فيما أغلقت حكومة غزة الأنفاق على الحدود المصرية.

وقد أضاف أبو مرزوق في تصريح له نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أن:"حادثة القتل البشعة لجنود مصريين على مائدة الإفطار، ثم قصف مجموعة القتلة بطائرات إسرائيلية، ومن قبل ذلك تسريبات إسرائيلية بانعدام الأمن في سيناء والإنذار بهجوم وشيك على الحدود المصرية ومنع السياح من القدوم إلى سيناء، إشارات واضحة على أن هناك اختراق في تلك المجموعات التي نفذت الهجوم مع علم مسبق عند الاحتلال".

كما استنكر أبو مرزوق الهجوم على القوات المصرية، مضيفاً:"عزاؤنا لأنفسنا و لشعب مصر و لذوي الشهداء و للرئيس محمد مرسي باستشهاد هؤلاء الأبطال في قرية الماصورة بشمال سيناء على ايدي مجموعة من القتلة واللذين فاجأهم وهم على مائدة الإفطار بانتظار الآذان .. رحم الله الشهداء و أسكنهم فسيح جناته .. وعوض أهلهم ووطنهم خير العوض".