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« حماس » تدين ومستشار « هنية » ينفي تورط قطاع غزة في أحداث الحدود

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 21:04 - 05 اغسطس 2012
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أكد يوسف رزق مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة أن قطاع غزة لا علاقة له بالحادث المروع على الحدود المصرية الإسرائيلية، وليس لأي فلسطيني المصلحة في القيام بذلك على الإطلاق.

كما أشار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج هنا العاصمة على قناة سي بي سي، أشار إلى أنه على الإخوة في الجهات المصرية الأمنية أن يبحثوا عن الجاني الحقيقي، بالاضافة إلى أنه سيتعاون مع الأجهزة المصرية للبحث عن الجناة والمستفيدين من ذلك، ولا تشير أي دلائل إلى أن من قاموا بذلك من أبناء قطاع غزة.

كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما وصفته بـ"الجريمة البشعة"، التى أدت إلى استشهاد 15 من ضباط وجنود حرس الحدود المصرى فى الهجوم الذى استهدفهم مساء اليوم الأحد على الخط الحدودى مع إسرائيل.

وقالت حماس فى بيان لها وصل مراسلنا نسخة منه: "نتقدم بخالص التعازى إلى أهالى الضحايا الشهداء الذين سقطوا فى الهجوم، كما نتقدم بخالص عزائنا إلى جمهورية مصر العربية حكومة وقيادة وشعبا".

وأضافت الحركة، أنها تتمنى للمصابين الذين سقطوا فى العملية "الآثمة"، الشفاء العاجل، داعية الله أن يتقبل القتلى فى منازل الشهداء والصالحين، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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