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بالفيدو : إسرائيل تنشر صورة مدرعات مصرية قصفتها

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 20:42 - 05 اغسطس 2012
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أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش الاسرائيلي استهدف مدرعتين تابعتين للجيش المصري والتي اقتحمت الحدود من الجو وتم قتل عدد من المخربين الإرهابيين – حسب قوله.
كما نشر الجيش الإسرائيلي صورة للمدرعات المصرية التي قصفتها إسرائيل بعد اقتحامها للحدود – حسب زعمهم.

وقالت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي إن مجموعة من المتشددين هاجمت موقعا حدوديا مصريا يوم الأحد وقتلت نحو 15 شخصا.

وتابعت المتحدثة أفيتال ليبوفيتش ان المتشددين استقلوا بعد ذلك مدرعتين مصريتين وعبروا بهما نقطة على الحدود المصرية الاسرائيلية.

وقالت ان احدى المركبتين انفجرت واستهدف الطيران الحربي الاسرائيلي الثانية.

وأضافت ليبوفيتش قائلة "حتى الآن لدينا معلومات بعدم وجود أي مسلحبن في المنطقة. هناك بعض التجمعات السكنية الاسرائيلية بالقرب من موقع الحادث وتم التنبيه على السكان بأن يلزموا منازلهم".

وتابعت انه لم يصب أي اسرائيلي في الهجوم

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