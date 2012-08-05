باديكو القابضة تتبرع بشاحنتين اغاثيتين للفلسطينيين في سوريا

تبرعت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو القابضة) بشاحنتين من المواد الغذائية الأساسية دعماً لـ"حملة إغاثة أهلنا في سوريا" التي تهدف لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال الظروف الصعبة التي تعصف بهم خلال الأحداث الحالية. وتبرعت باديكو القابضة بشاحنتين إحداهما محملة بالمواد الغذائية، والأخرى بالطحين، تتسع كل شاحنة منهما إلى 40 طناً من الطرود الغذائية.

كما تبرع السيد منيب رشيد المصري عبر مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية بشاحنتين أخريين، وقال المصري: "علينا جميعاً أن نعمل لمد يد العون إلى اهلنا وأبنائنا في مخيمات اللجوء بسوريا في هذه الأوقات العصيبة، التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، إن ما يمر به أهلنا في سوريا يحتم علينا المبادرة والتكاتف من أجل التخفيف من معاناتهم، وإنني أدعو كافة الفلسطينيين القادرين على المساهمة في هذه الحملة في الوطن والشتات، بالمشاركة فيها، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات".

كذلك، فقد تبرع موظفو "باديكو القابضة" باجرة يوم عمل، مساهمة منهم في تمويل الحملة.

وعلق السيد سمير حليله الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة ونائب رئيس الحملة على هذه الحملة قائلاً: " لقد حرصت باديكو القابضة على المشاركة في هذه الحملة الخيرة، حيث خصصنا تبرعاتنا لشهر رمضان لصالح أهلنا في سوريا، إذ أن الظروف الإنسانية التي يمرون بها تجعل نجدتهم أولوية قصوى، ونأمل أن تساهم هذه الحملة في التخفيف ولو بالشيء اليسير من المحنة التي يمر بها إخوتنا اللاجئون في سوريا. إن قلوبنا معهم ورغبنا أن نرفد مشاعرنا بالتبرعات الإنسانية هذه لأننا ندرك حاجتهم الماسة إلى أبسط أنواع المعونات الإغاثة والإنسانية.

ويذكر أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية قد تبرعت أيضاً بشاحنة من المواد الغذائية الأساسية دعماً لهذه الحملة، في إطار مبادرات شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمواطنين الفلسطينيين لدعم أبناء شعبهم اللاجئين في سوريا.

هذا ومن المقرر أن تنطلق القافلة الأولى المحملة بالمساعدات الإغاثية باسم الفلسطينيين في مختلف أمكان تواجدهم إلى الأراضي السورية، تغطي القافلة الأولى حوالي 20% من الأسر الفلسطينية في سوريا حيث تستهدف 18 ألف أسرة بالمواد الغذائية و6 آلاف أسرة بالطحين والباقي أدوية.

والحملة اطلقت بمبادرة وتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ويرئسها رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار"، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية.