بن حلي: الجامعة تلقت وثائق هامة متعلقة بوفاة « عرفات »

أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، اليوم الأحد، إن الجامعة تلقت عددا من الوثائق المهمة من مؤسسة ياسر عرفات لضمها في الملف الخاص المقرر اعداده حول ملابسات وفاة الرئيس ياسر عرفات.



وقال بن حلي في تصريحات له اليوم، ان المدير العام لمؤسسة ياسر عرفات حنان الوزير ارسلت بعض الوثائق الخاصة بالرئيس عرفات مشيرا الى ان اجتماعا للجنة القانونية يعقد يوم غد الاثنين بمقر الجامعة العربية وهو الثالث لها في اطار التحضير في اطار الانتهاء من تحضير هذا الملف تمهيدا لرفعه الى وزراء الخارجية العرب في الرابع من سبتمبر القادم.



وأشار بن حلي إلى أن الامين العام بعث في وقت سابق برسائل خطية إلى رئيس السلطة محمود عباس وإلى وزراء الخارجية العرب وإلى الهيئة العربية للطاقة الذرية لحثهم على تقديم ما لديهم من معلومات بشأن المادة المشعة التي قيل عنها السبب في استشهاد الرئيس ياسر عرفات.