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بالاسماء: ديوان الموظفين بغزة يعلن نتائج المتقدمين لوظيفة معلم

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 08:52 - 05 اغسطس 2012
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أعلن ديوان الموظفين بحكومة غزة  ظهر اليوم الاحد, نتائج المتقدمين لوظيفة معلم  , مشيراً الى ان التعيينات ستكون على ثلاث دفعات من جميع التخصصات...


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