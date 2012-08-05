بالاسماء: ديوان الموظفين بغزة يعلن نتائج المتقدمين لوظيفة معلم

أعلن ديوان الموظفين بحكومة غزة ظهر اليوم الاحد, نتائج المتقدمين لوظيفة معلم , مشيراً الى ان التعيينات ستكون على ثلاث دفعات من جميع التخصصات...





أسماء الناجحين - الذكور

أسماء الناجحين -اناث





