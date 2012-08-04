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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مصرع شخصين وإصابة 149 آخرين بحوادث سير الأسبوع الماضي

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 10:02 - 04 اغسطس 2012
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 149 ، منهم 16 إصابة خطرة في 167 حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وأوضح بيان للشرطة أن إدارة شرطة المرور سجلت 167 حادث سير، نتج عنها مصرع شخصين وإصابة 149 آخرين، منهم 4 إصابات خطيرة، و16 وصفت بالمتوسطة، فيما وصفت إصابة 129 شخص بالبسيطة.

وأشار إلى أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 606 مركبة، وأنزلت عن الشارع 76 لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 584 مخالفة مرورية، كما حجزت 16 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت مركبتين.

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