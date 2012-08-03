رئاسة السلطة تدين مجزرة اليرموك

دانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة، الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق ابناء شعبنا في مخيم اليرموك في دمشق والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، من المواطنين العزل.

ونددت الرئاسة بمحاولات بعض الاطراف بالزج بأبناء شعبنا ومخيماتنا في أتون دائرة الأحداث في سوريا.

وجددت الرئاسة الفلسطينية موقف الرئيس محمود عباس 'ابو مازن' بعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، وتحييد المخيمات سواء في سوريا أو لبنان أو أي مكان أخر من دول الشتات، وإخراجها من دائرة الصراع والعنف.

كما طالبت بوقف فوري لجميع أعمال القتل والتدمير في المخيمات، وتوفير الحماية لسكانها بمن فيهم الأشقاء السوريين كي يبقى المخيم عنواناً للأمن والأمان.