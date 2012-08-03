ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

رئاسة السلطة تدين مجزرة اليرموك

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 14:47 - 03 اغسطس 2012
مشاركة

دانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة، الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق ابناء شعبنا في مخيم اليرموك في دمشق والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، من المواطنين العزل.

ونددت الرئاسة بمحاولات بعض الاطراف بالزج بأبناء شعبنا ومخيماتنا في أتون دائرة الأحداث في سوريا.

وجددت الرئاسة الفلسطينية موقف الرئيس محمود عباس 'ابو مازن' بعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، وتحييد المخيمات سواء في سوريا أو لبنان أو أي مكان أخر من دول الشتات، وإخراجها من دائرة الصراع والعنف.

كما طالبت بوقف فوري لجميع أعمال القتل والتدمير في المخيمات، وتوفير الحماية لسكانها بمن فيهم الأشقاء السوريين كي يبقى المخيم عنواناً للأمن والأمان.

متعلقات