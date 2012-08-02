مصر: حكومة قنديل تؤدي اليمين أمام الرئيس مرسي

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة هشام قنديل مساء اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري محمد مرسي.

وقد استضاف مرسي أعضاء الحكومة على مأدبة إفطار رمضانية في قصر الاتحادية في حي مصر الجديدة في القاهرة، وتباحث معهم حول مهام الحكومة وجهودها للتخفيف عن المواطنين.

وكان من أبرز الشخصيات التي حافظت على مناصبها في الحكومة الجديدة، وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، بالإضافة إلى منصبة الثاني رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الخارجية محمد كامل عمرو.

وتضم الحكومة الجديدة برئاسة قنديل رئيس مجلس الوزراء كلا من:-

المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع، محمد كامل على عمرو وزير الخارجية، على إبراهيم صبرى أبو عريضة وزير دولة للإنتاج الحربي، ممتاز محمد السعيد أبو النور وزير المالية، نجوى حسين أحمد خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، نادية اسكندر زخارى وزيرة البحث العلمي، محمد إبراهيم على سيد وزير دولة لشئون الآثار، مصطفى حسين كامل أحمد مصطفى وزير دولة لشئون البيئة، أحمد زكي محمد عابدين وزير دولة التنمية المحلية، عبد القوي أحمد مختار خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، محمد صابر إبراهيم عرب وزير الثقافة، أحمد محمود محمد مكي وزير العدل، أسامة عبد المنعم محمود صالح وزير الاستثمار، إبراهيم أحمد غنيم ضيف وزير التربية والتعليم، محمود سعد محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة، محمد محسوب عبد المجيد درويش وزير دولة لشئون المجالس النيابية، اللواء أحمد محمد السيد جمال الدين وزير الداخلية، محمد هشام عباس زعزوع وزير السياحة، صلاح محمد عبد المؤمن خليل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،هاني محمد محمود عبد المجيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسامة محمد كمال عبد الحميد وزير البترول والثروة المعدنية، محمد رشاد نصر أحمد المقيلي وزير النقل، محمد بهاء الدين سعد وزير الموارد المائية والري، طارق وفيق محمد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مصطفى السيد مسعد وزير التعليم العالي، أبو زيد محمد أبو زيد محمد وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد محمود محمد حامد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، طلعت محمد عفيفي سالم وزيرا للأوقاف، أشرف السيد عبد الفتاح وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد مصطفى محمد أحمد حامد وزير الصحة والسكان، متولي صلاح عبد المقصود متولي وزيرا للإعلام، حاتم عبد الحميد محمود صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أسامة ياسين عبد الوهاب وزير دولة لشئون الشباب، العمرى فاروق محمد عبد الحميد وزير دولة لشؤون الرياضة'.

وعقد مرسي أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية كرابع حكومة يتم تشكيلها بعد ثورة 25 يناير بعد حكومات الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزوري.

ووجه الرئيس مرسي الحكومة الجديدة لتنفيذ عدة تكليفات في مقدمتها الإسراع بتنفيذ برنامج المائة يوم الرئاسي، الذي يتضمن خمسة محاور هي: 'الأمن ورغيف الخبز والوقود والمرور والنظافة، إلى جانب تحسين الخدمات الجماهيرية وتنشيط الاقتصاد وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات'.

وأكد الرئيس المصري ضرورة مواجهة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حركة السياحة.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية، أكد الرئيس مرسي الاهتمام بتدعيم العلاقات مع القارة الإفريقية باعتبارها العمق الإستراتيجي لمصر، وتفعيل السوق العربية المشتركة وإقامة علاقات تعاون وشراكة مع دول العالم الخارجي.