'الإخوان' تنفى التحقيق مع خيرت الشاطرلسوء التصرف بأموالها

نفى دكتور محمود حسين، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، ما نشرته بعض المواقع عن تحقيق مجلس شورى الإخوان مع المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة، واصفًا الخبر بأنه 'تلفيق وادعاء كاذب'!.

وأكد حسين فى بيان صحفى أن مجلس شورى الجماعة لم يجتمع من الأساس ولم يقرر إحالة الشاطر للتحقيق، ونفى حسين وجود استثمارات للجماعة حتى يقوم الشاطر باستثمارها، واصفا من قال: 'إن الشاطر خالف استثمار أموال الجماعة' بـ'الكذب البحت'، مشيرا إلى أن الشاطر لم يتخذ قرارات منفردة بعيدا عن قرارات مجلس الشورى.

وكان أحد المواقع الإلكترونية قد نشر أخبارا عن تقدم عدد من شباب جماعة 'الإخوان المسلمين' بطلب لمجلس شورى الجماعة للتحقيق مع المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، بدعوى ارتكابه مخالفات تتعلق بالاستثمارات المالية للجماعة، فضلاً عن اتخاذه قرارات فردية، مما يعد مؤشرا خطرا حقيقيا على الجماعة وتاريخها، بالإضافة إلى الإساءة إلى جماعة الإخوان في الفترة الأخيرة.

وقام مجلس شورى الجماعة باستدعاء الشاطر لإجراء تحقيق معه أكثر من مرة لكنه رفض الانصياع إلا أنه استجاب في نهاية الأمر، وتم إجراء تحقيق صوري معه نفى خلاله وجود أي مخالفات مالية، مشيرًا إلى أن أي استثمارات خاصة بالجماعة تتمتع بالشفافية المطلقة، وأن القرارات التي يتم اتخاذها تكون بشكل جماعي وليس فرديا.