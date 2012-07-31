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الأسرى للدراسات :عشرة من الأسرى المحررين في صفقة التبادل أنجبوا أطفالاً

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 10:02 - 31 يوليو 2012
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هنأ مركز الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأسير المحرر طارق عز الدين بالمولودة الجديدة " ميار " .

وأضاف حمدونة أن هنالك ما يقارب من عشرة أسرى محررين ممن كانوا متزوجين قبل الاعتقال رزقوا بأبناء وبنات بعد التحرر من ضمنهم " الأسير المحرر " نمر الزبن والمحرر طارق عز الدين والمحرر أبو محسن القواسمي والمصري والمحرر محمد أبو عايش " وكانت آخر المولودات ميار ، وبعد يومين ننتظر أول مولود قادم للأسير المحرر عامر أبو سرحان والذي تزوج بعد الإفراج مباشرة .

وأضاف حمدونة أن هنالك صلة بين صفقة التبادل وأسماء الأطفال التى برز منها " وفاء " أحرار ، نصر ... الخ. 

وأكد حمدونة أن هنالك آلام برزت في نفس السياق مع أسرى محررين آخرين أمضوا سنوات طويلة في السجون ممن كبرت نساءهم ولم يكن لهم أبناء ، ويحاولون بطريق العلاج والزراعة أن يزقوا بأبناء ،  متمنياً حمدونة أن يفرحوا كما فرح زملائهم وان لا يحرموا من نعمة الأبوة .

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