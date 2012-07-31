الأسرى للدراسات :عشرة من الأسرى المحررين في صفقة التبادل أنجبوا أطفالاً

هنأ مركز الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأسير المحرر طارق عز الدين بالمولودة الجديدة " ميار " .

وأضاف حمدونة أن هنالك ما يقارب من عشرة أسرى محررين ممن كانوا متزوجين قبل الاعتقال رزقوا بأبناء وبنات بعد التحرر من ضمنهم " الأسير المحرر " نمر الزبن والمحرر طارق عز الدين والمحرر أبو محسن القواسمي والمصري والمحرر محمد أبو عايش " وكانت آخر المولودات ميار ، وبعد يومين ننتظر أول مولود قادم للأسير المحرر عامر أبو سرحان والذي تزوج بعد الإفراج مباشرة .

وأضاف حمدونة أن هنالك صلة بين صفقة التبادل وأسماء الأطفال التى برز منها " وفاء " أحرار ، نصر ... الخ.

وأكد حمدونة أن هنالك آلام برزت في نفس السياق مع أسرى محررين آخرين أمضوا سنوات طويلة في السجون ممن كبرت نساءهم ولم يكن لهم أبناء ، ويحاولون بطريق العلاج والزراعة أن يزقوا بأبناء ، متمنياً حمدونة أن يفرحوا كما فرح زملائهم وان لا يحرموا من نعمة الأبوة .