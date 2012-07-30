استنكار اردني لاقتحام الاقصى ومطالبات بتحرك إسلامي

استنكر حزب جبهة العمل الاسلامي اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة على المسجد الاقصى والمعتكفين فيه خلال شهر رمضان، مطالباً الحكومة "بالتحرك لوقف الاقتحامات شبه اليومية للحرم القدسي".

وحمل مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب المهندس مراد العضايلة في تصريح الحكومة الأردنية مسؤولية حماية المقدسات، مطالباً اياها "باتخاذ موقف حازم ازاء الانتهاكات الجديدة".

ودعا الحكومة الى "استخدام أدوات الضغط اللازمة لوقف مسلسل الانتهاكات التي تجري بإيعاز من الحكومة اليمينية المتطرفة"، التي قال انها تسعى الى هدم الاقصى واقامة ما يسمى بهيكل سليمان على انقاضه.

وطالب الحزب الحكومات العربية والاسلامية "باستنكار الاعتداءات والضغط لوقفها"، لافتاً الى "انها تتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية كافة"، كما طالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والمنظمات والهيئات الحقوقية "بالتحرك لوقف الاعتداءات الخطيرة التي تمس حرمة المقدسات الاسلامية التي قال انها "أمانة في أعناق الجميع".