بالصور: عباس يتجول في شوارع مدينة رام الله

جال الرئيس محمود عباس، مساء الأحد، وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، متفقدا أسواقها، ومطلعا على أحوال المواطنين وأوضاعهم المعيشية خلال شهر رمضان المبارك.

وتفقد الرئيس حسب ما اوردت وكالة وفا الرسمية عددا من المحال التجارية، واستمع إلى شرح من أصحابها حول أوضاعهم الاقتصادية والحركة التجارية في ظل حالة الأمن والأمان التي تسود المحافظات الفلسطينية.

وتجول الرئيس عباس وسط مدينة رام الله، وفي شارع الإرسال، وسط ترحيب كبير من قبل المواطنين الذين صافحوه بحرارة، والتفوا حوله لالتقاط الصور التذكارية، مشيدين بلفتته الكريمة بالاطمئنان شخصيا على أحوالهم المعيشية.

وتناول الرئيس عباس الحلويات الرمضانية مع المواطنين، مهنئا بحلول شهر رمضان، وتمنى أن تعود هذه المناسبة على شعبنا باليمن والخير والبركات، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.























