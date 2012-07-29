الحكومة الإسرائيلية تصادق على الخطة الاقتصادية التقشفية غداً

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أنه من المقرر أن يقدم وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينتس الخطة الاقتصادية "التقشفية يوم غد، الاثنين، من أجل مصادقة الحكومة عليها.



وأضافت الصحيفة العبرية أن الخطة تشمل إجراءات اقتصادية تهدف لتحصيل المزيد من الضرائب من خلال الجمهور الإسرائيلى، سواء كان ذلك من أصحاب الدخل المتوسط أو من أصحاب الدخل المحدود حتى تتمكن الحكومة من تغطية العجز المالى لعام 2013 التى تصل إلى 12 مليار شيكل.



وأشارت هاآرتس إلى أنه بحسب خطة التقشف الجديدة فإن عائدات الضرائب ستدخل إلى خزينة الدولة بقيمة 14.4 مليار شيكل، فى حين ستقوم الحكومة بترك فجوة تقدر بقيمة 5 مليار شيكل سيتم علاجها من خلال تقليص صعب فى ميزانية الوزارات.



وفى اتلسياق نفسه، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزارة المالية تقوم بإعداد خطة مالية من شأنها أن تشمل تقليص فى رواتب عدد كبير من موظفى الحكومة كذلك ستشمل تقليص فى التقاعد، مشيرة إلى أنه من بين الخطوات التى سيطلب وزير المالية المصادقة عليها التقليصات فى ميزانية الحكومة بنسبة 5% عام 2012 وتقليص 3% فى عام 2013