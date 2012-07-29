شبيغل: قطر تسعى لشراء ما يصل إلى 200 دبابة ألمانية طراز ليوبارد

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن حكومة قطر ألمحت إلى رغبتها في شراء دبابات ألمانية من طراز ليوبارد 2.

وقالت مجلة (دير شبيغل) الألمانية الصادرة اليوم الاثنين إن الدوحة ترغب في شراء ما يصل إلى 200 دبابة من هذا الطراز وأضافت أن حجم الصفقة يمكن أن يصل إلى نحو ملياري يورو.

وأشارت المجلة إلى أن وفدا تابعا لشركة كراوس مافاي فيجمان الألمانية التي تنتج هذا النوع من الدبابات توجه قبل بضعة أسابيع إلى قطر للتباحث حول هذه الخطوة.

وأفادت المجلة بأن رغبة قطر لم يتم نقاشها بعد داخل مجلس الأمن القومي (الاتحادي) الذي يضم كلا من المستشارة انجيلا ميركل ورئيس مكتب المستشارية وأهم الوزراء، ويعتبر هذا المجلس هو الجهة المختصة بالبت في مثل هذه الصفقات.

ونقلت المجلة عن مصدر في وزارة الاقتصاد القول إن المستشارية يمكنها تصور صفقة من هذا النوع مع قطر.

ومن ناحية أخرى قالت المجلة إن الحكومة الألمانية تحاول في تلك الأثناء إعداد قائمة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تضم دولا من العالم الثالث يمكن السماح بإبرام صفقات تسليح معها لأسباب استراتيجية مشيرة إلى أن من المنتظر أن يجري مارتين اردمان السفير الألماني لدى الحلف الأطلسي محاولة جديدة في بروكسل لتمرير مثل هذه القائمة بعدما لم تنجح محاولته الأولى خلال قمة الحلف في شيكاغو.

والجدير بالذكر أن الحديث عن صفقات محتملة من هذا النوع لدول مثل السعودية واندونيسيا أثار جدلاً واسعاً داخل ألمانيا.