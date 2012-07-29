الهباش: « الداد » شخص تافه ومكانه مستشفى المجانين وليس عالم السياسة

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة رام الله د. محمود الهباش، إن تصريحات عضو الكنيست الإسرائيلي اريه الداد المتطرف بحق قبة الصخرة لهي تصريحات تافهة من شخص تافه عنصري، وأن مكان هذا الشخص الحقيقي هو مستشفى المجانين وليس في عالم السياسة.

وأضاف الهباش في تصريح خاص لـ "فلسطين اليوم"، أن هذه التصريحات تحمل مؤشرات خطيرة على مدينة القدس فيما لو استطاع المتطرفين تحقيق ما أرادوا وهدموا قبة الصخرة كما يطالب الداد المتطرف.

وكان الداد قد طالب بهدم قبة الصخرة المشرفة خلال تجوله في البلدة القديمة من القدس في يوم ما يسمى ذكرى خراب الهيكل، وقال:"عندما تحين الساعة يجب أن نهدم القبة ونقيم الهيكل الثالث مكانها".

وعن المطلوب عربياً واسلامياً لحماية مدينة القدس من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، قال وزير الأوقاف محمود الهباش:" مع الأسف نحن سئمنا من ترديد وتكرار ما المطلوب من العرب والمسلمين؟ لأن العرب والمسلمين يعرفون بالضبط ماذا سيفعلون على الجانب المادي والمعنوي.

وقال :" إن المطلوب الآن هو ترجمة كل ما قيل خلال السنوات الماضية إلى عمل.

وأكد بأنه لا يمكن حماية مدينة القدس من الاعتداءات الاسرائيلية بالتصريحات فقط مهما بلغت قوتها.