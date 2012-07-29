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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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قوات الاحتلال تمنع افطاراً خيرياً في رأس العامود بالقدس المحتلة

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 12:07 - 29 يوليو 2012
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منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، إفطاراً جماعياً نظمته جمعية سلوان الخيرية في حي راس العمود شرقي القدس المحتلة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي داهمت فندق بانوراما في راس العمود، لمنع إفطار جماعي نظمته جمعية سلوان الخيرية، حيث طوقت مداخل ومخارج الفندق ومنعت المارة من الوصول إليه.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت إقامة الإفطار في محاولة استفزازية للصائمين دون أبداء الأسباب، وشرعت بمصادرة طعام الإفطار.

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