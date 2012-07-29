وفاة المفكر الفلسطيني ناجي علوش

توفي المناضل والمفكر القومي الكبير ناجي علوش عن عمر ناهز 77 عاما، اليوم الأحد في العاصمة الأردنية عمان.

والفقيد كان أحد قياديي حركة 'فتح' وعضو المجلس الثوري السابق للحركة، قضى عمره في العمل الوطني والقومي. وقد خلف وراءه عشرات الكتب الفكرية والشعرية والنضالية.

وكان ناجي علوش قد أصيب بشللٍ نصفي منذ أكثر من أربعة عشر عاما، وفي الصيف الماضي تم تشخيصه بمرض السرطان.

ونعت مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح الراحل ناجي علوش واستذكرت سيرته النضالية والأدبية وقالت: إنه شاعر وباحث وناقد قومي عربي ولد ناجي إبراهيم سالم علوش في بيرزيت عام 1935، حصل على شهادة (المترك) من الكلية الأهلية الثانوية في رام الله عام 1955، عمل بعد تخرجه معلما في الفحيص في الأردن، وسافر عام 1956 إلى الكويت وعمل في مستودعات الأدوية التابعة لوزارة الصحة، وفي صحيفة 'أضواء المدينة' الكويتية حتى عام 1964، ثم سافر إلى بيروت وعمل خلال السنوات 1964-1969 في دار الطليعة، وفي عام 1969 عاد إلى عمان وعمل حتى عام 1971 في مجالي السياسة والأدب، وفي عام 1971 سافر لبيروت حتى عام 1980، ثم غادر إلى بغداد وأقام فيها حتى عام 1981 قبل أن يغادرها في العام نفسه إلى دمشق لمواصلة عمله السياسي، وبعد عودته للأردن واصل نشاطه الأدبي والسياسي.

وأضافت المفوضية: ركز علوش على دراسة الفكر العربي المعاصر، وكتب كتابه الأول (الثوري العربي المعاصر) عام 1960. كان المرحوم المناضل ناجي علوش أحد قياديي حركة فتح وهو عضو سابق في المجلس الثوري للحركة، كان أحد من تمسكوا بالثوابت الفلسطينية بالإضافة لقيادته التيار اليساري الجذري في فتح. تنقل علوش بين عدد من المدن العربية، ومن ضمنها بيروت ودمشق، وأخيرا عمان حيث وافته المنية هناك.