نتنياهو :لم نقتحم بيوت ضباط السي اي اي في تل ابيب‎

اصدر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامن نتنياهو بيانا كذب فيه التحقيق الذي نشرته وكالة اسيوتش برس حول اقتحام عناصر أمنية اسرائيلية بيوت ضباط وكالة الاستخبارات الامريكية ال سي اي ايه , حيث وصف مكتب نتنياهو التقرير بالكاذب.

وقد ذكرت مصادر أمريكية أن عناصر من الأجهزة "الإسرائيلية" قامت باقتحام عدد من منازل ضباط السي أي آيه الموجودين في "إسرائيل".

ووفقا لأحد ضباط الاستخبارات الأمريكية فعندما عاد من الولايات المتحدة لـ "إسرائيل" في الآونة الأخيرة وجد أن علبة كانت تحتوي على معدات حساسة جداً تم كسر العلبة وأخذ المعدات الموجودة بداخلها.

كما قال عميل آخر من السي آي أيه بأن بيته تم اقتحامه حيث فتح الثلاجة ولم يعثر على الطعام بداخلها كما إن عملاء آخرين من السي أي أيه اشتكوا من اقتحام منازلهم في غيابهم.