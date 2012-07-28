صحيفة: إدارة أوباما وافقت على تزويد مصر بصواريخ كروز

ذكرت صحيفة وورلد تربيون الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وافقت على تسليم مصر صواريخ من طراز 'هاربون بلوك 2'.

وقالت مصادر بالصناعة العسكرية الأمريكية 'إن مصر سوف تحصل على الصواريخ هاربون المتطورة خلال الأشهر القليلة المقبلة في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكية'.

وأوردت الصحيفة نقلا عن هذه المصادر أن وزارة الدفاع الأمريكية منحت في 29 يونيو الماضي شركة بوينج عقدا بقيمة 145.1 مليون دولار لما يقرب من 90 صاروخا من طراز 'هاربون'، الذي يعتبر واحدا من أكثر الصواريخ كروز المضادة للسفن تطورا.