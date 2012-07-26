القدس: دهم منزل الأسير المحرر معتز حجازي واستدعائه للتحقيق

دهمت قوة عسكرية صهيونية منزل الأسير المحرر معتز حجازي في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلمته إستدعاءً لمراجعة مركز شرطة الاحتلال في مستهل شهر آب.

وأشار حجازي الذي أفرج عنه قبل نحو ثلاثة أسابيع، إلى أن أفرادا من جنود حرس الحدود برفقة عناصر من المخابرات داهموا منزله بينما كان مريضاً يرقد في الفراش بسبب إجرائه عمليه في عينيه، وخلال عملية المداهمة أخضعت عناصر المخابرات والديه لعملية تحقيق.

يذكر أن الأسير المحرر معتز حجازي، قضى في سجون الاحتلال 11 عاماً ونصف العام، مكث 10 أعوام منها في العزل، وقد أفرج عنه قبل اقل من ثلاثة اسابيع.