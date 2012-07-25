ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

الرئاسة: الخارجية تجهز تقريرًا عن الإعلان الإسرائيلى المسىء للرئيس

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 16:12 - 25 يوليو 2012
مشاركة

أكد ياسر على القائم بأعمال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن وزارة الخارجية المصرية تجهز تقريرًا عن الإعلان الإسرائيلى المسىء للرئيس محمد مرسى، لافتا إلى أن الخارجية ستوافينا به قريبًا.

وقال القائم بأعمال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه لم يتم حتى هذه اللحظة تعيين رئيس لديوان عام رئاسة الجمهورية، وسيصدر غدا بيان بجميع ما تم الاتفاق عليه من تكليفات لطاقم المؤسسة الرئاسية، والذى اكتمل منها سواء من النواب أو المستشارين أو غيره.

متعلقات