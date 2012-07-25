النائب « أبو بكر » تستخف بتوجيه فياض شكوى ضدها للنائب العام

عبرت النائب عن حركة فتح بالمجلس التشريعي" نجاة أبو بكر" عن استيائها من محاولة إقدام رئيس وزراء حكومة رام الله" سلام فياض" برفع قضية للنائب العام يتهمها انه يسير تحت حراسة أجنبية .

وقالت " أبو بكر" في تصريح خاص لـ" وكالة فلسطين اليوم" أنا تساءلت عن سير " سلام فياض" تحت حراسة إسرائيلية ولم اتهمه ، موضحة أن تساؤلاتها جاءت بناء على حديث الشارع بالضفة الغربية.

وأكدت " أبو بكر" أن سلام فياض لا يستطيع على الإطلاق رفع الحصانة عن اى نائب بالمجلس التشريعي ، معتبرة خطوته محاولة لخلط الأوراق والتفاف الأنظار عن ممارساته.

هذا وكان رئيس الحكومة في رام الله" سلام فياض" قد تقدم بشكوى رسمية للنائب العام ضد النائب بالمجلس التشريعي عن حركة فتح لادعائها توظيفه حراسات إسرائيلية لحمايته.