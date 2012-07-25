تقرير: انتهاكات الاحتلال للقطاع الزراعي بلغت 22% زيادة خلال شهرين

أظهر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في رام الله اليوم الأربعاء، تصاعد انتهاكات سلطات الاحتلال ضد القطاع الزراعي خلال شهري أيار وحزيران الماضيين.

وأشار التقرير إلى أن انتهاكات الاحتلال واعتداءاته تركزت في المناطق المصنفة 'ج' بشكل مطرد وملحوظ خلال الأشهر الماضية، حيث أدت هذه الاعتداءات إلى تدمير(منشآت/ وحدات زراعية) تعود إلى 242 عائلة فلسطينية خلال الفترة الواقعة ما بين بداية شهر كانون الثاني وحتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي، ما أدى إلى حرمان 1452 مواطنا من مصادر رزقهم الرئيسية، أن لم يكن مصدر رزقهم الوحيد.

وأفاد التقرير بأن نسبة الاعتداءات ازدادت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 22% عن المعدل الشهري خلال الأشهر الستة الماضية، مما يشكل خطرا وتهديدا حقيقيا على قدرة المزارعين على البقاء في أراضيهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

وشملت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين مختلف الأنشطة الزراعية، حيث تم تدمير حظائر لتربية الأبقار والأغنام والدواجن، وكذلك تجريف الأراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية، وقطع وحرق للأشجار المثمرة، بالإضافة إلى تدمير مصادر المياه الزراعية.