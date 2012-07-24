الاحتلال يعتزم اخراج 90 الف مقدسي من حدود القدس

كشفت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الثلاثاء ان بلدية الاحتلال في القدس بدأت العمل لعدم تقديم الخدمات لأحياء فلسطينية في المدينة اصبحت خارج حدود جدار الفصل العنصري، وتريد نقل تقديم الخدمات للإدارة العسكرية في جيش الاحتلال.

ويقطن في المناطق التي تريد البلدية التخلي عنها نحو 90 الف مواطن مقدسي في مناطق مخيم شعفاط للاجئين ورأس خميس وحي السلام وهي من أحياء القدس التي تعاني نقصا حادا في الخدمات وظروفا معيشية صعبة.

وقالت الصحيفة في تقريرها ان مسؤولين في بلدية الاحتلال عقدوا اجتماعا مع ضباط في الجيش الصهيوني وطالبوهم بتولي المسؤوليات وتوفير الخدمات للمناطق التي اخرجها الجدار من مدينة القدس.

ووفقا للاتفاقات مع الفلسطينيين فان الجهات الفلسطينية الرسمية والأجهزة الأمنية ممنوعة من العمل في هذه المناطق اضافة الى عدم قيام السلطات المحتلة وشركات البنية التحتية بالعمل في هذه الأحياء بسبب ما اسمته الصحيفة مخاوف أمنية.

وكان رئيس بلدية الاحتلال نير برقات اعلن قبل ستة اشهر عن نية البلدية نقل الاحياء خارج الجدار الى الادارة العسكرية، مشيرا الى ان هذا القرار لا يتطلب تغيير في الحدود ولكنه يتعلق بالخدمات فقط.