انفجار قذيفة هاون قرب الحدود بين « إسرائيل » وسوريا

أعلنت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الاثنين، انفجار قذيفة هاون قرب السياج الحدودي بين "إسرائيل" والجولان السوري المحتل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن القذيفة سقطت داخل حدود المنطقة المنزوعة السلاح، على بعد حوالي 400 متر من السياج الحدودي.

ونقلت الصحيفة عن سكان من هضبة الجولان، فضلا عن مصادر الجيش "الإسرائيلي" القول، إن أصداء المعارك المستعرة في سوريا تسمع، كما تشاهد الحرائق والدخان بوضوح من وراء الحدود.

من جانبها ذكرت صحيفة "هاآرتس"، اليوم الاثنين، أن قوات تابعة للجيش السوري دخلت الأسبوع الماضي المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود القائمة بين "إسرائيل" وسوريا.. وفى أعقاب ذلك قدمت "إسرائيل" شكوى إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون وإلى رئيس مجلس الأمن، حذرت فيها مما أسمته بـ"الأبعاد الخطيرة" التي يمكن أن تحصل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 500 جندي سوري مسلح و50 مركبة، بعضها مدرعة، دخلت المنطقة المنزوعة السلاح الخميس الماضي، على بعد كيلومترات معدودة من قرية مسعدة في الجولان السوري المحتل.

ونقلت "هاآرتس" عن مصدر في الخارجية "الإسرائيلية" قوله، إن "إسرائيل" تنظر إلى ما أسمته بـ"الخرق السوري للاتفاق" بخطورة بالغة، وخاصة في ظل حالة عدم الاستقرار في سوريا.