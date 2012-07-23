أبو تريكة يقود الأهلي لفوز صعب على الزمالك

قاد النجم محمد أبو تريكة فريقه الأهلي للفوز على غريمه التاريخي الزمالك بهدف نظيف اليوم الأحد على إستاد الكلية الحربية في مباراة القمة التي جرت دون حضور جماهيري في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بدور الثمانية "المجموعات" لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأحرز أبو تريكة، الذي يستعد للسفر إلى لندن للمشاركة مع المنتخب الأولمبي المصري في منافسات كرة القدم، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 من ضربة رأس قوية.

ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط من فوزين متتاليين لينفرد بصدارة المجموعة، بينما ظل الزمالك في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي.

وفي وقت سابق اليوم تعادل فريق مازيمبي الكونغولي مع ضيفه تشيلسي الغاني

بهدفين لمثلهما.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد ستة نقاط بينما تشيلسي المركز الثاني برصيد أربع نقاط، أما مازيمبي يأتي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ويظل الزمالك المصري في قاع المجموعة بدون رصيد من النقاط.