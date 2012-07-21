سقوط صاروخ على النقب الغربي دون اصابات

ذكرت مصادر صهيونية أن صاروخا أُطلق من قطاع غزة، اليوم السبت، سقط قرب مستوطنة "شاعر هنيغف" في النقب الغربي، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وذكر موقع "يوشع نيوز" العبري ، أن الشرطة الإسرائيلية عثرت على بقايا صاروخ قرب السياج الأمني المحاذي لبوابة النقب "شعار هنيغف"، موضحا ان المعلومات الاولية تشير إلى أنها هذا الصاروخ سقط بعد ظهر اليوم السبت في المنطقة.

وأشار الموقع إلى أن ثلاثة صواريخ اخرى سقطت أمس الجمعة، في المجلس الإقليمي لأشكول دون تسجيل إصابات أو أضرار.